Тухель о 0:3 с «Лидсом»: «Чего вы хотите, когда дарите в АПЛ два гола? «Челси» слишком часто пропускает после серьезных ошибок. Надо укрепить состав»

Главный тренер подвел итоги матча с (0:3) в 3-м туре .

«Мы могли выиграть матч в первые 20 минут, а затем игра стала равной, после чего мы сделали сопернику два подарка. А чего вы хотите, когда дарите в АПЛ два гола?

Мы слишком часто пропускаем после серьезных индивидуальных ошибок.

Но как есть – так есть. Вот такой у нас состав. Я передаю ему свою энергию, но мы должны укрепиться. Если этого сделать не удастся, будем биться вместе с теми, кто есть.

Мы не ожидали, что сегодня все так получится. Мы здорово начали матч, создавали очень опасные моменты. Мы расстроились из-за того, что не удалось забить. Затем мы пропустили, а второй гол почти гарантировал поражение», – сказал Тухель.