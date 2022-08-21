Тухель о 0:3 с «Лидсом»: «Чего вы хотите, когда дарите в АПЛ два гола? «Челси» слишком часто пропускает после серьезных ошибок. Надо укрепить состав»

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча с «Лидсом» (0:3) в 3-м туре АПЛ.

«Мы могли выиграть матч в первые 20 минут, а затем игра стала равной, после чего мы сделали сопернику два подарка. А чего вы хотите, когда дарите в АПЛ два гола?

Мы слишком часто пропускаем после серьезных индивидуальных ошибок.

Но как есть – так есть. Вот такой у нас состав. Я передаю ему свою энергию, но мы должны укрепиться. Если этого сделать не удастся, будем биться вместе с теми, кто есть.

Мы не ожидали, что сегодня все так получится. Мы здорово начали матч, создавали очень опасные моменты. Мы расстроились из-за того, что не удалось забить. Затем мы пропустили, а второй гол почти гарантировал поражение», – сказал Тухель.

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