«Челси» был очень слаб, как и с «Эвертоном». Без Канте его раздавили в полузащите». Экс-вингер Шотландии Невин о победе «Лидса» 3:0

Экс-полузащитник сборной Шотландии Пэт Невин дал критический комментарий о «Челси».

Лондонцы в 3-м туре потерпели поражение от «Лидса».

«Мало кто мог бы такое предсказать. «Челси» был очень слаб, как и в матче с (1:0). Но 3:0 – это знаковый результат для «Лидса». Тактически футболисты все сделали правильно.

«Челси» без Канте просто раздавили в полузащите. За это команду ждет много критики», – сказал Невин.

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