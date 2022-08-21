«Лидс» победил «Челси» впервые c 2002 года. Команда Марша набрала 7 очков в 3 матчах АПЛ

«Лидс» выиграл у впервые с 2002 года.

Команда тренера одержала крупную победу над лондонским клубом (3:0) в матче третьего тура чемпионата Англии.

Эта победа над «Челси» стала первой для с 28 декабря 2002 года, когда «синие» были обыграны со счетом 2:0.

С тех пор «Лидс» уступил сопернику пять раз в рамках , один раз проиграл в Кубке английской лиги. Также были зафиксированы два ничейных результата.

Добавим, что нынешний сезон команда Марша начала с двух побед и одной ничьи, набрав семь очков. Ранее «Лидс» переиграл «Вулверхэмптон» (2:1) и поделил очки с «Саутгемптоном» (2:2).