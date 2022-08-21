«Лидс» победил «Челси» впервые c 2002 года. Команда Марша набрала 7 очков в 3 матчах АПЛ

«Лидс» выиграл у «Челси» впервые с 2002 года.
Команда тренера Джесси Марша одержала крупную победу над лондонским клубом (3:0) в матче третьего тура чемпионата Англии.
Эта победа над «Челси» стала первой для «Лидса» с 28 декабря 2002 года, когда «синие» были обыграны со счетом 2:0.
С тех пор «Лидс» уступил сопернику пять раз в рамках АПЛ, один раз проиграл в Кубке английской лиги. Также были зафиксированы два ничейных результата.
Добавим, что нынешний сезон команда Марша начала с двух побед и одной ничьи, набрав семь очков. Ранее «Лидс» переиграл «Вулверхэмптон» (2:1) и поделил очки с «Саутгемптоном» (2:2).
- Дата проведения
- 21 августа, 16.00, «Элланд Роуд»
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Лидс –
Мелье, Кристенсен, Льоренте, Кох, Стрейк, Джеймс (Синистерра, 70), Рока (Форшоу, 61), Адамс, Харрисон (Гринвуд, 83), Ааронсон (Клих, 83), Родриго (Гелхардт, 83).
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Челси –
Менди, Тиаго Силва, Кулибали, Джеймс, Кукурелья, Лофтус-Чик, Жоржиньо (Зиеш, 64), Маунт (Чилуэлл, 77), Галлахер (Пулишич, 64), Хавертц, Стерлинг (Аспиликуэта, 87).
- Удаление:
- Кулибали (84).