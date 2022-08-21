Марш о 3:0 с «Челси»: «Лидс» провел идеальный матч. Мы хотели играть с контролируемой агрессией»

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Главный тренер «Лидса» Джесси Марш подвел итоги матча 3-го тура АПЛ с «Челси» (3:0).

«Идеальный матч. У нас было несколько разных планов на игру, в которых мы исходили из действий «Челси».

Парни прекрасно подстроились. Мы хотели играть с агрессией, но держать ее под контролем, и добились своих целей.

Я с самого начала увидел здесь особенную команду. Эта победа означает, что футболисты хотят расти над собой.

Мы всегда хотели не уступать соперникам не только в том, сколько километров мы пробежали, но и в том, как мы работали и как бились за себя. И буквально на наших глазах это проявляется в нашей игре. Хороший знак, но работать предстоит еще немало», – сказал Марш Sky Sports.

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