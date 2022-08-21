Кунде недоволен тем, что «Барса» его еще не зарегистрировала. Одного ухода Депая будет мало для этого

недоволен тем, что по-прежнему не может играть за «Барселону».

23-летний защитник пропустит вторую подряд игру сине-гранатовых, так как клуб пока не может зарегистрировать его в Ла Лиге.

На данный момент нет ясности, успеют ли каталонцы зарегистрировать француза к матчу 3-го тура испанского чемпионата против , который состоится 28 августа.

Отмечается, что уход нападающего не позволит «Барсе» зарегистрировать Кунде. Для этого потребуется не только эта операция.

Сообщалось, что Кунде сможет уйти из «Барсы» бесплатно, если его не зарегистрируют до 31 августа.