Обамеянг, Депай, де Йонг и Левандовски – в составе «Барсы» на игру с «Реал Сосьедад», Кунде вне заявки

Теги Барселона Реал Сосьедад Ла Лига Роберт Левандовски Пьер-Эмерик Обамеянг Мемфис Депай Френки де Йонг Жюль Кунде Футбол

«Барселона» опубликовала состав на матч против «Реал Сосьедад».

В заявку на игру 2-го тура Ла Лиги в числе прочих вошли нападающие Мемфис Депай и Пьер-Эмерик Обамеянг, которые могут покинуть каталонскую команду.

Пропустит матч защитник Жюль Кунде, которого «Барселона» пока не может зарегистрировать в Ла Лиге.

Заявка «Барсы»: тер Стеген, Пике, Араухо, Дембеле, Педри, Левандовски, Фати, Торрес, Депай, Кристенсен, Пьянич, Обамеянг, Альба, Кессиэ, Роберто, де Йонг, Рафинья, Гарсия, Пенья, Бальде, Гави, Торре, Тенас.

Матч «Сосьедад» – «Барселона» состоится сегодня, 21 августа. Начало – в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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