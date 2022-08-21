Обамеянг, Депай, де Йонг и Левандовски – в составе «Барсы» на игру с «Реал Сосьедад», Кунде вне заявки

«Барселона» опубликовала состав на матч против .

В заявку на игру 2-го тура Ла Лиги в числе прочих вошли нападающие и , которые могут покинуть каталонскую команду.

Пропустит матч защитник , которого «Барселона» пока не может зарегистрировать в Ла Лиге.

Заявка «Барсы»: тер Стеген, Пике, Араухо, Дембеле, Педри, Левандовски, Фати, Торрес, Депай, Кристенсен, Пьянич, Обамеянг, Альба, Кессиэ, Роберто, де Йонг, Рафинья, Гарсия, Пенья, Бальде, Гави, Торре, Тенас.

Матч «Сосьедад» – состоится сегодня, 21 августа. Начало – в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.