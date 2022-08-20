Хави: «Барсе» для регистрации Кунде нужно продавать. Мы пока ничего не знаем, ждем. Обамеянг и Депай еще с нами»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, когда сможет сыграть защитник .

«На данный момент мы ничего не знаем. Мы находимся в режиме ожидания.

Мы ждем. Кунде – настоящий лидер и отличный футболист. Надеюсь, он скоро сможет это показать – завтра, например, если сможет сыграть.

Он хорошо тренировался, находится в хорошем расположении духа. Но нам нужно продавать футболистов для того, чтобы его зарегистрировать.

Трансферное окно закрывается 31 августа, и мы пока не знаем, что произойдет. Обамеянг и Депай еще с нами, завтра мы задействуем их.

Но приоритетная задача – зарегистрировать Кунде», – заявил .

21 августа проведет игру против «Реал Сосьедад». Начало – в 23:00 по московскому времени.