«Ювентус» может отказаться от трансфера Депая и подписать Арнаутовича или Милика

Переход форварда в может сорваться.

Ожидалось, что 28-летний нападающий расторгнет контракт с «Барселоной» и перейдет в туринский клуб на правах свободного агента.

Однако сейчас сделка под угрозой срыва в связи с тем, что руководство «бьянконери» не хочет удовлетворять финансовые требования нидерландца.

«Юве» уже изучает альтернативные варианты, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Sky Sport Italia.

В шорт-листе клуба ( ) и ( ).