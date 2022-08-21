«Ювентус» может отказаться от трансфера Депая и подписать Арнаутовича или Милика

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Переход форварда Мемфиса Депая в «Ювентус» может сорваться.

Ожидалось, что 28-летний нападающий расторгнет контракт с «Барселоной» и перейдет в туринский клуб на правах свободного агента.

Однако сейчас сделка под угрозой срыва в связи с тем, что руководство «бьянконери» не хочет удовлетворять финансовые требования нидерландца.

«Юве» уже изучает альтернативные варианты, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Sky Sport Italia.

В шорт-листе клуба Марко Арнаутович («Болонья») и Аркадиуш Милик («Марсель»).

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