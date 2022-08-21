«Ювентус» может отказаться от трансфера Депая и подписать Арнаутовича или Милика

Переход форварда Мемфиса Депая в «Ювентус» может сорваться.
Ожидалось, что 28-летний нападающий расторгнет контракт с «Барселоной» и перейдет в туринский клуб на правах свободного агента.
Однако сейчас сделка под угрозой срыва в связи с тем, что руководство «бьянконери» не хочет удовлетворять финансовые требования нидерландца.
«Юве» уже изучает альтернативные варианты, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Sky Sport Italia.
В шорт-листе клуба Марко Арнаутович («Болонья») и Аркадиуш Милик («Марсель»).