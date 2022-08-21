Тренер ЦСКА Искаков: «Задачу сразу брать золото никто не озвучивал. Но мы сами в глубине души хотим бороться»

Тренер ЦСКА Мурат Искаков рассказал о задачах команды.

– Когда вы переходили в ЦСКА, руководство клуба ставило какую‑то задачу? Не просто же надо было наладить связи…

– Понятно, что ЦСКА – большой клуб, который должен бороться за самые высокие места. И понятно, что мы сами в глубине души хотим бороться за чемпионство. Но никто вот так конкретно не озвучивал, что мы сразу должны брать золотые медали.

– А сможете?

– Я думаю, это вопрос времени. Взять, например, «Сочи»: мы приняли команду на последнем месте, команда вроде есть, но паззл как‑то не складывался, нужно было усиление.

Пришел Саша Кокорин. Мотивированный, злой. И благодаря этому все наладилось, все встало на свои места, – сказал Искаков.