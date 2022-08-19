Карраскаль о разговоре с Федотовым: «Тренер дал сигнал с посылом: «Встряхнитесь!» Легкая критика пошла на пользу»

рассказал о работе в под руководством тренера Владимира Федотова.

– до старта сезона несколько раз говорил, как недоволен тем, что инсайды не возвращаются назад при обороне. Удалось исправить этот недочет?

– Мы делаем все, что тренер нам говорит. Он указывает на наши ошибки, показывая, где мы недорабатываем. В наши обязанности входит следующее: атаковать, возвращаться назад, отбирать мяч, опять идти в атаку. Это неотъемлемая часть нашей деятельности. Стараемся выполнять все его требования и рекомендации.

– Но ты чувствуешь, что при Федотове у тебя случился прогресс?

– Скажу так: я никогда не опускаюсь ниже определенного уровня. Эксперты, которые разбираются в футболе, видят, что с первого матча со до сегодняшнего дня я играю примерно одинаково, выкладываюсь до предела. Видимо, многим кажется, что я лучше играю, потому что залетают голы. Но я не меняю свое отношение к футболу ради интересов нашей команды.

– Недавно известный тележурналист выпустил большой фильм про Федотова, и там есть кадр, где Владимир Валентинович что-то в экспрессивной манере тебе объясняет. Что он тебе говорил?

– Я понял, что ты имеешь в виду. Мы тогда только вернулись в Москву. А когда ты в отпуске, то отдыхаешь, наслаждаешься временем с родными, тренируешься не столь интенсивно. Потом я вернулся, началась работа. У меня был тяжелейший утомительный перелет, я добирался до Москвы больше двух дней. Мы только-только стали втягиваться в тренировочный процесс, и новому штабу надо было объяснить свои требования.

Тот момент был обычным, рабочим, ничего особенного. Тренер, как родитель, дал футболистам необходимый сигнал с посылом: «Ребята, встряхнитесь!». Это делается не с целью обидеть или унизить, а, наоборот, замотивировать. У Федотова не было никакого злого умысла. Его легкая критика пошла нам только на пользу. И это здорово! Он хочет, чтобы его игроки находились в идеальных кондициях и делает все, чтобы подтолкнуть нас вперед.

– Федотов обладает даром красноречия. Ты запомнил какой-то разговор с ним? Или, может быть, он дал тебе ценный совет?

– Он был игроком, благодаря чему обрел огромный опыт. И с этим багажом знаний пришел на тренерскую работу. Его слова идут всем нам на пользу. Мы, как игроки, должны его слушать и воплощать все идеи на практике. Всегда к нему прислушиваюсь. Какой-то отдельный разговор выделить не могу, их было достаточно много, но пусть они останутся в секрете, – сказал хавбек армейцев.