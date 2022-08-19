Хорхе Карраскаль: «Думал, что русские суровые, жесткие, но увидел, что тут живут добрые и открытые ребята»

Хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, как изменились его представления о жителях России.

– Какие главные отличия для себя отметил между Москвой и твоим родным городом Картахеной?

– Там есть пляж! Мне нравится Москва, очень красивый город, наверное, один из самых красивых в мире.

Если честно, до приезда сюда я думал, что русские люди суровые, жесткие. Но, переехав в Россию, увидел, что тут живут добрые и открытые ребята. Наверное, не все такие, но мне встречаются в основном замечательные люди.

На самом деле сложно сравнить свой родной город с таким мегаполисом. Я планирую после окончания карьеры вернуться в Картахену, это моя родина, там живут мои родственники, друзья, там вся моя жизнь.

– При этом ты рассказывал, что в Картахене большая проблема с преступностью. Если я приеду к тебе в гости, какая вероятность нарваться на ограбление или, не дай бог, пулю?

– Надо просто знать, где ходить. Есть туристические места, пляж, красивая архитектура в центре. Но есть и такие районы, где, если окажешься один, готовься встретиться с криминалом, – отметил колумбиец.