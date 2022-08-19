Хорхе Карраскаль: «Пусть коронуют «Зенит», моя цель – стать чемпионом»

Хорхе Карраскаль заявил о желании выиграть с ЦСКА чемпионский титул Мир РПЛ.
– Болельщики признали тебя лучшим игроком июля и видят лидером нынешнего состава.
– Наша сила в команде, в единстве.
Я не играю один, Хесус Медина не играет один, Федор Чалов не играет один – мы выступаем все вместе.
А вот лидер у нас один – наш капитан Игорь Акинфеев. Ребята все объединяются и стараются демонстрировать свой уровень.
У нас нет такого, что кто-то хочет дополнительно выделиться, поэтому работаем на благо команды. Футболисты подчиняют себя интересам коллектива.
– При этом Медина все равно ставит себе личную цель набрать по системе «гол+пас» больше 10 очков. У тебя похожие планы?
– Моя цель – стать чемпионом! И команда тоже будет не против, я уверен. Я всего себя отдам ради чемпионства.
Знаю, что эксперты уже отдают титул «Зениту». Пускай их коронуют, я не против. Но все покажет игра на поле и турнирная таблица в конце сезона, – сказал колумбийский полузащитник ЦСКА.