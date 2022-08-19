Хорхе Карраскаль: «Пусть коронуют «Зенит», моя цель – стать чемпионом»

заявил о желании выиграть с чемпионский титул Мир .

– Болельщики признали тебя лучшим игроком июля и видят лидером нынешнего состава.

– Наша сила в команде, в единстве.

Я не играю один, не играет один, не играет один – мы выступаем все вместе.

А вот лидер у нас один – наш капитан . Ребята все объединяются и стараются демонстрировать свой уровень.

У нас нет такого, что кто-то хочет дополнительно выделиться, поэтому работаем на благо команды. Футболисты подчиняют себя интересам коллектива.

– При этом Медина все равно ставит себе личную цель набрать по системе «гол+пас» больше 10 очков. У тебя похожие планы?

– Моя цель – стать чемпионом! И команда тоже будет не против, я уверен. Я всего себя отдам ради чемпионства.

Знаю, что эксперты уже отдают титул . Пускай их коронуют, я не против. Но все покажет игра на поле и турнирная таблица в конце сезона, – сказал колумбийский полузащитник ЦСКА.