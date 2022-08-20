Клопп считает, что «Ливерпулю» нужно присудить очки, если матч с «МЮ» сорвется из-за протестов против Глейзеров

высказался о возможном срыве матча с из-за протестов фанатов.

Болельщики манкунианцев планируют провести акцию протеста против семьи Глейзеров, владеющей клубом, перед матчем с мерсисайдцами в 3-м туре . В мае 2021 года матч между этими командами был перенесен из-за протестов.

«Есть ли у нас планы на тот случай, если игра не состоится? Мы поедем домой на автобусе. Я очень надеюсь, что этого не произойдет, но если это произойдет, то я думаю, что мы должны получить очки.

Мы не имеем никакого отношения к этой ситуации. Если это произойдет, и болельщики захотят, чтобы игра не состоялась, тогда мы не можем просто снова перенести игру и поместить ее в другую точку невероятно напряженного календаря. Я не думаю и очень надеюсь, что этого не произойдет.

Я понятия не имею, что может случиться, я не думаю об этом. Нам говорят, что все будет хорошо, поэтому мы поедем туда, сыграем и, надеюсь, отправимся домой. Но в подобной ситуации [при срыве матча] другая команда всегда должна получать очки, потому что она не имеет к этому никакого отношения», – сказал главный тренер .