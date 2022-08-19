Клопп осудил Агбонлахора за слова про «МЮ»: «Он проигрывал «Ливерпулю» 0:6 – не припомню его зверского характера тогда на поле»

не понравились высказывания о .

Бывший нападающий раскритиковал «МЮ» после поражения от на прошлой неделе (0:4).

«Я слушал радио TalkSport в машине по дороге домой… Агбонлахор проигрывал нам 0:6 [в феврале 2016 года]. Не припомню его зверского характера тогда на поле.

После его слов о «Юнайтед» в том шоу я уже собирался звонить им в студию. Я хотел позвонить и сказать, что он забыл, что сам был футболистом.

Это было невообразимо. Если уж бывшие футболисты дошли до такого, можете представить, что происходит у остальных», – сказал главный тренер .

«Фернандеш – худший из возможных партнеров, он машет руками, даже когда сам теряет мяч. Погба за это уничтожили бы в СМИ». Агбонлахор о Бруну