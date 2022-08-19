Тен Хаг о протестах болельщиков «МЮ»: «Владельцы хотят побеждать. Я не так долго в клубе, чтобы знать предысторию, но мы должны объединиться»

Эрик тен Хаг ответил на вопрос о протестах болельщиков «Манчестер Юнайтед».
После поражения от «Брентфорда» (0:4) болельщики манкунианского клуба выступили против владельцев команды – семьи Глейзеров, потребовав срочных и радикальных перемен.
«Я могу только сказать, что владельцы хотят побеждать, а мы хотим, чтобы фанаты поддерживали клуб.
Я не так долго в клубе, чтобы знать предысторию, но мы должны объединиться и бороться все вместе», – заявил нидерландский специалист.
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» в третьем туре АПЛ состоится 22 августа.
Илон Маск пошутил про покупку «МЮ». А миллиардер Рэтклифф не шутит, и Глейзеры готовы продать часть акций