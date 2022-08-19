Тен Хаг о протестах болельщиков «МЮ»: «Владельцы хотят побеждать. Я не так долго в клубе, чтобы знать предысторию, но мы должны объединиться»

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Эрик тен Хаг ответил на вопрос о протестах болельщиков «Манчестер Юнайтед».

После поражения от «Брентфорда» (0:4) болельщики манкунианского клуба выступили против владельцев команды – семьи Глейзеров, потребовав срочных и радикальных перемен.

«Я могу только сказать, что владельцы хотят побеждать, а мы хотим, чтобы фанаты поддерживали клуб. 

Я не так долго в клубе, чтобы знать предысторию, но мы должны объединиться и бороться все вместе», – заявил нидерландский специалист.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» в третьем туре АПЛ состоится 22 августа.

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