Игроки «МЮ» опасаются звать близких на трибуны «Олд Траффорд» на игру с «Ливерпулем» из-за возможной агрессии фанатов в случае поражения

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Ливерпуль премьер-лига Англия болельщики Футбол

Футболисты «Манчестер Юнайтед» боятся приглашать близких на игру с «Ливерпулем».

Команды встретятся на «Олд Траффорд» в рамках 3-го тура АПЛ 22 августа.

Как пишет The Telegraph, игроки нередко приглашают родственников или друзей в специальные ложи, но часто обеспечивают им места и в общих зонах трибун. Сейчас представители «МЮ» опасаются размещать своих знакомых среди других болельщиков из-за возможных вспышек агрессии в случае очередного поражения команды.

В апреле 2021 года игра «Юнайтед» с «Ливерпулем» на «Олд Траффорд» уже была отложена в связи с тем, что фанаты ворвались на стадион, протестуя против политики семьи Глейзеров. Группа сторонников «красных дьяволов», именуемая The 1958, уже подтвердила намерение в понедельник вновь выразить свое недовольство действиями владельцев клуба.

При этом местная полиция не планирует усиливать меры безопасности на матче, который и без того относится к категории наивысшего риска.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные