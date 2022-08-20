Игроки «МЮ» опасаются звать близких на трибуны «Олд Траффорд» на игру с «Ливерпулем» из-за возможной агрессии фанатов в случае поражения

Футболисты боятся приглашать близких на игру с «Ливерпулем».

Команды встретятся на «Олд Траффорд» в рамках 3-го тура 22 августа.

Как пишет The Telegraph, игроки нередко приглашают родственников или друзей в специальные ложи, но часто обеспечивают им места и в общих зонах трибун. Сейчас представители «МЮ» опасаются размещать своих знакомых среди других болельщиков из-за возможных вспышек агрессии в случае очередного поражения команды.

В апреле 2021 года игра «Юнайтед» с на уже была отложена в связи с тем, что фанаты ворвались на стадион, протестуя против политики семьи Глейзеров. Группа сторонников «красных дьяволов», именуемая The 1958, уже подтвердила намерение в понедельник вновь выразить свое недовольство действиями владельцев клуба.

При этом местная полиция не планирует усиливать меры безопасности на матче, который и без того относится к категории наивысшего риска.