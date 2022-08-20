Габриэль Агбонлахор: «Мне не нужно, чтобы Клопп учил меня быть экспертом. Он не стал бы советоваться со мной как с тренером»

заявил, что не станет прислушиваться к совету .

Главный тренер осудил бывшего нападающего «Астон Виллы», раскритиковавшего после поражения от «Брентфорда» (0:4).

«Проснувшись, я понял, что мой телефон никогда так не разрывался. Сначала я подумал: «Что происходит?» А потом оказалось, что это сделал Юрген Клопп. Когда я посмотрел ролик, я подумал: «Да ладно, Юрген, это уже чересчур, не так ли?»

Это здорово, что он слушает talkSPORT, как и положено всем тренерам, но что касается меня, у меня есть боссы, перед которыми я отчитываюсь, и если бы моя реакция на поражение «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4 была слишком сильной, я уверен, что мне сказали бы об этом. Мне не нужно, чтобы Юрген Клопп учил меня, как быть экспертом, ему нужно сосредоточиться на работе тренером.

Он не стал бы советоваться со мной как с тренером, так что я тоже не стану советоваться с Юргеном Клоппом, но теперь все решено. С его стороны было очень странно поддерживать «Манчестер Юнайтед», но, возможно, он играет в игры разума.

Может быть, он немного нервничает из-за понедельничного матча. Может, он пытается показать, что «Брентфорд» лучше, чем он есть на самом деле, на тот случай, если «Ливерпуль» не добьется результата в матче с «Манчестер Юнайтед», – сказал Агбонлахор в эфире talkSPORT.