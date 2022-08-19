Клопп о разгромах «МЮ» в прошлом сезоне: «Я понимал, что в этом году подобное не повторится»

убежден, что «Ливерпуль» не сможет добиться легких побед над в этом сезоне.

В прошедшем розыгрыше мерсисайдская команда на выиграла со счетом 5:0, а на своем поле обыграла «МЮ» 4:0.

«Когда мы добились тех двух результатов с «МЮ» в прошлом сезоне, я уже понимал, что в этом году подобное не повторится. Это совсем другая ситуация», – сказал главный тренер «красных».

сыграет с «Юнайтед» в гостях в рамках 3-го тура чемпионата Англии 22 августа.