Кавазашвили о судействе в матче «Краснодар» – «Спартак»: «Супруга Федуна добилась того, чего хотела – повернула всех в свою сторону»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия судьи Анзор Кавазашвили Краснодар Кирилл Левников Зарема Салихова Футбол

Анзор Кавазашвили высказался о судействе в матче между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:4). 

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«Супруга Федуна добилась того, чего хотела – повернула всех в свою сторону и пользу. Молодец, что сказать. Где же реакция от «Спартака» по поводу судейства? Она сейчас должна кричать: «Да здравствует Левников, наконец-то судит в нашу пользу»? Нет.

Зарема в прошлом сезоне считала, что боролась против безобразного поведения судей в сторону команды, а сейчас увидела, что судейство проходит нормально. Это ее правда. Каждый из нас понимает правду так, как он хочет. Она хочет так и добилась этого своими выступлениями», – сказал бывший футболист «Спартака».

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