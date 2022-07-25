Кавазашвили о судействе в матче «Краснодар» – «Спартак»: «Супруга Федуна добилась того, чего хотела – повернула всех в свою сторону»

высказался о судействе в матче между и «Спартаком» (1:4).

Игру второго тура Мир обслуживала бригада арбитров во главе с .

«Супруга Федуна добилась того, чего хотела – повернула всех в свою сторону и пользу. Молодец, что сказать. Где же реакция от «Спартака» по поводу судейства? Она сейчас должна кричать: «Да здравствует Левников, наконец-то судит в нашу пользу»? Нет.

Зарема в прошлом сезоне считала, что боролась против безобразного поведения судей в сторону команды, а сейчас увидела, что судейство проходит нормально. Это ее правда. Каждый из нас понимает правду так, как он хочет. Она хочет так и добилась этого своими выступлениями», – сказал бывший футболист .

«Краснодар» разнес судейство со «Спартаком» едким роликом. Почти каждый их матч – скандал