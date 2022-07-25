Кавазашвили о Fan ID: «Не РФС принимал этот закон, а Госдума с подачи спортивных организаций. Власть очень остерегается эксцессов в сложные времена»

высказался о введении Fan ID и низкой посещаемости матчей Мир .

продал пока больше всех абонементов? Не надо сравнивать проданные абонементы в Воронеже и Москве.

Воронеж – это промышленный город с многочисленными болельщиками одной команды, по которой в РПЛ они давным-давно соскучились. А «Спартак», «Торпедо» и все остальные – московские клубы. В Москве невозможно среди многомиллионной аудитории набрать людей, которые при любых ситуациях будут ходить на стадион. Люди уже устали от футбола. У них свои житейские проблемы.

Лично я уже оформил Fan ID месяц назад. Никаких проблем при оформлении у меня не возникло, все получилось с первого раза. Теперь с гордо поднятой головой могу ходить на футбол.

Мы видим низкую посещаемость сейчас, и с этим ничего не сделать. Закон обратно не повернуть. Не РФС принимал этот закон, а Госдума с подачи спортивных организаций. Власть очень остерегается эксцессов в сложные времена», – сказал бывший вратарь «Спартака» и член комитета по этике РФС.