«Реал» хочет купить хавбека «Ньюкасла» Гимараэса в случае продажи Каземиро. «Сороки» хотят более 100 млн евро

хочет купить полузащитника «Ньюкасла» в случае ухода Каземиро.

Сообщалось, что продвинулся в переговорах о трансфере 30-летнего бразильца.

По информации As, приоритетным вариантом мадридцев в качестве замены является хавбек «Ньюкасла» . Однако осуществить этот трансфер будет непросто.

Главный тренер «сорок» Эдди Хау считает Гимараэса важной частью команды. За продажу Бруно потребует сумму, более чем вдвое превышающую ту, которую за его переход в январе этого года получил «Лион». Тот трансфер обошелся англичанам в 42+8 миллионов евро.

Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.