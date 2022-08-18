«Реал» хочет купить хавбека «Ньюкасла» Гимараэса в случае продажи Каземиро. «Сороки» хотят более 100 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Реал Мадрид возможные трансферы Каземиро Бруно Гимараэс Футбол

«Реал» хочет купить полузащитника «Ньюкасла» в случае ухода Каземиро.

Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах о трансфере 30-летнего бразильца. 

По информации As, приоритетным вариантом мадридцев в качестве замены Каземиро является хавбек «Ньюкасла» Бруно Гимараэс. Однако осуществить этот трансфер будет непросто.

Главный тренер «сорок» Эдди Хау считает Гимараэса важной частью команды. За продажу Бруно «Ньюкасл» потребует сумму, более чем вдвое превышающую ту, которую за его переход в январе этого года получил «Лион». Тот трансфер обошелся англичанам в 42+8 миллионов евро

Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.

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