Дзюба подпишет контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1», возможно, уже сегодня

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Артем Дзюба сегодня может стать игроком турецкого клуба.

«Спорт-Экспресс» сообщил, что бывший форвард «Зенита» подписал контракт с «Адана Демирспор».

Однако соглашение еще не заключено. Об этом рассказали в клубе.

«Дзюба подписал контракт с нашим клубом? Еще нет, но надеемся, что это произойдет сегодня!

Соглашение будет рассчитано по схеме «1+1», – заявил Sport24 спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк.

Ранее утверждалось, что 33-летний экс-капитан сборной России будет получать в Турции 1,5 млн евро в год.

«Адана Демирспор» выиграл оба стартовых матча в турецкой Суперлиге этого сезона и лидирует в таблице.

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