Дзюба подпишет контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1», возможно, уже сегодня

Артем Дзюба сегодня может стать игроком турецкого клуба.
«Спорт-Экспресс» сообщил, что бывший форвард «Зенита» подписал контракт с «Адана Демирспор».
Однако соглашение еще не заключено. Об этом рассказали в клубе.
«Дзюба подписал контракт с нашим клубом? Еще нет, но надеемся, что это произойдет сегодня!
Соглашение будет рассчитано по схеме «1+1», – заявил Sport24 спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк.
Ранее утверждалось, что 33-летний экс-капитан сборной России будет получать в Турции 1,5 млн евро в год.
«Адана Демирспор» выиграл оба стартовых матча в турецкой Суперлиге этого сезона и лидирует в таблице.