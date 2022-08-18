Дзюба подпишет контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1», возможно, уже сегодня

сегодня может стать игроком турецкого клуба.

сообщил, что бывший форвард «Зенита» подписал контракт с .

Однако соглашение еще не заключено. Об этом рассказали в клубе.

«Дзюба подписал контракт с нашим клубом? Еще нет, но надеемся, что это произойдет сегодня!

Соглашение будет рассчитано по схеме «1+1», – заявил Sport24 спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк.

Ранее утверждалось, что 33-летний экс-капитан сборной России будет получать в Турции 1,5 млн евро в год.

«Адана Демирспор» выиграл оба стартовых матча в турецкой Суперлиге этого сезона и лидирует в таблице.