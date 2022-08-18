Гендиректор «Зенита» о матчах со «Спартаком» в Фонбет Кубке России: «Это создает дополнительный интерес болельщиков во всей стране»

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Александр Медведев высказался о матчах «Зенита» со «Спартаком» в Фонбет Кубке России.

«Интересная жеребьевка. Дала нам еще два матча «Зенит» – «Спартак», а может быть, и больше, что, конечно, создает дополнительный интерес болельщиков и в Москве, и в Санкт-Петербурге, да и во всей стране.

По поводу формата. Он новый и необычный, у нас никогда не было групповой стадии для клубов РПЛ, и это правило double elimination дает шанс многим командам дойти до финала.

Это есть и в киберспорте, и в некоторых теннисных турнирах. Это придает интригу. Шансы есть у всех. Кубковый характер турнира стал более очевидным», – сказал генеральный директор «Зенита».

🏆 «Зенит» и «Спартак» – в одной группе Фонбет Кубка России, ЦСКА сыграет с «Сочи», «Локо» против «Краснодара»

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