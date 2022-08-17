Игорь Осинькин: «Спартак» играет в хороший футбол, но мотивированный «Зенит» – сильнейший в РПЛ»

подвел итоги жеребьевки группового этапа Фонбет Кубка России.

Вместе с «Крыльями Советов» в группу B попали «Зенит», «Спартак» и .

– Из первой и третьей корзин в нашу группу попали самые сильные соперники. С другой стороны, болельщикам всегда приятно посмотреть на такие команды.

Надеюсь, что на стадион придет достаточно много болельщиков, они порадуются. И «Факел» – достаточно интересная команда, тоже будет очень много зрителей в Воронеже. Спортивный интерес точно будет.

Конечно, хотелось бы выигрывать, проходить дальше. Финал-2021 раззадорил. Тогда тоже были встречи с хорошими командами. Будем играть.

Многое будет зависеть от того, какие составы будут у команд, какой календарь будет до и после игр.

Игры с «Зенитом» и не могут быть нестатусными и неинтересными.

– Кто вас больше впечатляет на старте чемпионата – «Зенит» или «Спартак»?

– Несмотря на то, что «Спартак» действительно играет в хороший футбол, думаю, что мотивированный «Зенит» – это самая сильная команда чемпионата.

– Вы опасались, что не выдержите играть сезон той же обоймой, если запустят еще и Кубок лиги. Организаторы нашли хороший вариант – перенести этот формат в ?

– Да, формат интересный. К тому же не добавляется турнир, который может оказаться только временным, – отметил главный тренер .

🏆 «Зенит» и «Спартак» – в одной группе Фонбет Кубка России, ЦСКА сыграет с «Сочи», «Локо» против «Краснодара»