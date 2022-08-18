«Спартак» о концерте группы «Звери» перед игрой с «Зенитом»: «Не переживаем из‑за газона, у нас отличные агрономы»

«Спартак» уверен, что газон домашнего стадиона не пострадает из‑за концерта группы «Звери».

Концерт рок-группы состоится на в Тушино 20 августа. Ближайший домашний матч москвичи проведут 4 сентября в рамках 8-го тура Мир РПЛ против .

«Клуб не переживает из‑за сохранности газона. У нас большой опыт по проведению мероприятий подобного рода.

В «Спартаке» отличные агрономы, технология ухода за газоном отработана. Убеждены, что поле будет в отличном состоянии к следующему домашнему матчу», – сказал глава пресс‑службы красно‑белых .

после 5 туров МИР набрал 13 очков и лидирует в таблице.