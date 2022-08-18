«Спартак» о концерте группы «Звери» перед игрой с «Зенитом»: «Не переживаем из‑за газона, у нас отличные агрономы»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Открытие Банк Арена Матч ТВ музыка Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» уверен, что газон домашнего стадиона не пострадает из‑за концерта группы «Звери».

Концерт рок-группы состоится на «Открытие Банк Арене» в Тушино 20 августа. Ближайший домашний матч москвичи проведут 4 сентября в рамках 8-го тура Мир РПЛ против «Зенита».

«Клуб не переживает из‑за сохранности газона. У нас большой опыт по проведению мероприятий подобного рода.

В «Спартаке» отличные агрономы, технология ухода за газоном отработана. Убеждены, что поле будет в отличном состоянии к следующему домашнему матчу», – сказал глава пресс‑службы красно‑белых Дмитрий Зеленов.

«Спартак» после 5 туров МИР РПЛ набрал 13 очков и лидирует в таблице.

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