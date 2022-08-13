Соболев о матчах с Fan ID: «Театр. Очень грустно видеть фанатскую трибуну пустой. И так будет везде»

Форвард сравнил матчи с Fan ID с театром.

– В Екатеринбурге «Спартак» впервые играл на стадионе, где действует система Fan ID. Как тебе атмосфера?

– Театр… На трибунах нет активных фанатов, которые не только задают темп игры, но и заряжают других болельщиков на стадионе. Конечно, мы ценим всех своих болельщиков, но в этом плане футбол изменился. На голы и опасные моменты все «охают» и «ахают» – как в театре.

Недавно смотрел игру «Ростова» с «Оренбургом». В этом городе любят футбол, на арене всегда было много болельщиков. А тут пришло четыре с половиной тысячи зрителей. Когда такое было?

Сейчас люди не будут ходить на футбол, это понятно. Если говорить про наш домашний стадион, очень грустно видеть трибуну В пустой. И так будет везде… – сказал Соболев.

Аршавин наехал на Fan ID в эфире «Матч ТВ». А кто вообще за и против этого закона?