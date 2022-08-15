Зарема о Fan ID: «Карту оформлять не собираюсь, детей вести в МФЦ тоже. Странно, когда на свой стадион должен получить пропуск от Госуслуг»

высказалась против Fan ID.

Ранее член совета директоров «Спартака» поддержал закон.

– Клейменов сказал, что не видит оснований для отмены о Fan ID, и с незнакомцами он на футбол не ходит. Это его мнение или позиция клуба?

– Никогда не видела Клейменова, соответственно, не обсуждалось ничего. Это его личная позиция.

О своей я говорила, повторюсь: никакую карту болельщика оформлять не собираюсь на Госуслугах и детей вести в МФЦ тоже. Для меня это очень неудобно.

И вообще странно, когда ты на свой стадион должен получить пропуск на посещение от Госуслуг. Так что лучше в выходной еще раз сходим всей семьей на балет «Спартак» Хачатуряна.

А по поводу незнакомцев – можно просто купить свою ложу. Но меня больше волнует, что, например, делать с детьми и их родителями, которых наш фонд приглашает на матчи . Гнать детей с онкологией, колясочников, с ДЦП в центры Госуслуг? А дети из приютов и детских домов как? – заявила супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.