Кержаков возглавит «Торпедо», его кандидатура утверждена (Metaratings.ru)

Определился новый главный тренер «Торпедо».

Команду после отставки возглавит . Его кандидатура была утверждена руководителями московского клуба, сообщает Metaratings.ru.

Бывший форвард «Зенита» ранее тренировал сборную России до 17 лет, «Томь» и «Нижний Новгород», с которым в прошлом сезоне остался в Премьер-лиге.

У 4 поражения и ничья на старте сезона Мир – москвичи занимают 15-е место в таблице.

Ранее сообщалось, что Александр Кержаков – главный претендент на пост тренера «Торпедо», также команду могут принять Сергей Юран и Игорь Черевченко.

Утверждалось также, что из «Торпедо» ушли президент Денис Маслов и директор Максим Ляпин, а замещать руководство клуба будет директор «Торпедо» по стратегическому развитию Илья Геркус.