Кержаков возглавит «Торпедо», его кандидатура утверждена (Metaratings.ru)

Определился новый главный тренер «Торпедо».
Команду после отставки Александра Бородюка возглавит Александр Кержаков. Его кандидатура была утверждена руководителями московского клуба, сообщает Metaratings.ru.
Бывший форвард «Зенита» ранее тренировал сборную России до 17 лет, «Томь» и «Нижний Новгород», с которым в прошлом сезоне остался в Премьер-лиге.
У «Торпедо» 4 поражения и ничья на старте сезона Мир РПЛ – москвичи занимают 15-е место в таблице.
Ранее сообщалось, что Александр Кержаков – главный претендент на пост тренера «Торпедо», также команду могут принять Сергей Юран и Игорь Черевченко.
Утверждалось также, что из «Торпедо» ушли президент Денис Маслов и директор Максим Ляпин, а замещать руководство клуба будет директор «Торпедо» по стратегическому развитию Илья Геркус.