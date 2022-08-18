Кержаков готов возглавить «Торпедо»: «Конечно, я не против, но пока со мной никто не связывался»

Александр Кержаков готов возглавить «Торпедо».
«Пока со мной никто не связывался, но, конечно же, я был бы не против. Это команда РПЛ», – сказал Кержаков.
Определился новый главный тренер «Торпедо».
Сегодня в отставку был отправлен Александр Бородюк. Как сообщалось, кандидатура Кержакова была утверждена руководителями московского клуба.
Бывший форвард «Зенита» ранее тренировал сборную России до 17 лет, «Томь» и «Нижний Новгород», с которым в прошлом сезоне остался в Премьер-лиге.
У «Торпедо» 4 поражения и ничья на старте сезона Мир РПЛ – москвичи занимают 15-е место в таблице.