Бородюк об уходе из «Торпедо»: «Клуб всегда будет занимать особое место в моем сердце. Желаю удачи, развития и новых побед»

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Александр Бородюк высказался после ухода с поста главного тренера «Торпедо».

«Хотел бы поблагодарить руководство «Торпедо», футболистов, всех сотрудников, тренерский и медицинский штаб и замечательных болельщиков клуба.

Общими усилиями в прошлом сезоне нам с вами удалось выиграть Футбольную национальную лигу и вернуть команду в РПЛ.

Клуб «Торпедо» всегда будет занимать особое место в моем сердце. Желаю ему удачи, развития и новых побед!» – сказал тренер.

У «Торпедо» 4 поражения и ничья на старте сезона Мир РПЛ – москвичи занимают 15-е место в таблице.

Ранее сообщалось, что Александр Кержаков – главный претендент на пост тренера «Торпедо», также команду могут принять Сергей Юран и Игорь Черевченко.

Утверждалось также, что из «Торпедо» ушли президент Денис Маслов и директор Максим Ляпин, а замещать руководство клуба будет директор «Торпедо» по стратегическому развитию Илья Геркус.

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