«МЮ» считает, что Роналду не уйдет. При этом растет ощущение, что клуб должен быть готов отпустить Криштиану, даже если придется остаться без форвардов

В считают, что не уйдет из команды.

Внутри английского клуба существует уверенность, что португалец не покинет команду до завершения летнего трансферного окна, несмотря на то, что его желание уйти оказывает негативное влияние на раздевалку.

В то же время, как пишет ESPN, в клубе нарастает ощущение того, что «Юнайтед» должен быть готов отпустить Криштиану, даже если в команде не будет нападающих.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг обеспокоен любыми негативными факторами, влияющими на настроение в раздевалке, поскольку специалист лично увидел, что у команды недостаточно уверенности и веры в себя после не сложившегося прошлого сезона.

Роналду провел на поле все 90 минут в матче второго тура против «Брентфорда» (0:4).