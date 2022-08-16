Невилл о «МЮ»: «Кладбище для игроков. За 10 лет клуб потратил 1,2 млрд фунтов, 75% трат – провал. Это ужас с точки зрения трансферов»

назвал кладбищем для игроков.

Клуб начал сезон Премьер-лиги с поражений от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4) и идет на 20-м месте в таблице.

«Одна из проблем клуба за последние 10 лет состоит в том, что они отказались от стратегии, меняли тренеров и позволили им контролировать подбор игроков.

Это серьезная проблема. За 10 лет клуб потратил 1,2 миллиарда фунтов, причем 75% трат были провальными, а сработали только 5%. Еще 20% – туда-сюда. Просто ужасная история с точки зрения трансферов.

Тем не менее, есть призывы обвинять игроков, и мы делали это на протяжении многих лет.

При этом я – как и многие другие – был воодушевлен рядом их подписаний, даже в прошлом году – Вараном, Санчо, Роналду. Ди Мария пришел, и мы все сказали: «О, он будет хорошим приобретением».

Но на деле клуб стал кладбищем для футболистов. Игроки теперь думают над тем, приезжать ли им сюда. Клуб не может заполучить игроков, а школа работает неэффективно», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире программы Monday Night Football на Sky Sports.