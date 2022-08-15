Тен Хаг изменил мнение о Роналду – тренер не против его ухода. Криштиану выражал недовольство на тренировках и возражал против высокого прессинга

Эрик тен Хаг пересмотрел свое отношение к .

Изначально новый тренер хотел чтобы клуб сохранил форварда, несмотря на его желание уйти. Тен Хаг считал, что португалец по-прежнему остается бомбардиром мирового класса.

Однако после возвращения Роналду в расположение клуба тен Хагу было сложно интегрировать его в состав.

The Athletic отмечает, что Криштиану часто обедал в одиночестве на базе, всплескивал руками на тренировках и пытался возражать против идеи высокого прессинга, который прививает тренер.

Теперь тен Хаг открыт к уходу Роналду, но только при одном условии. Тренер хочет, чтобы «Юнайтед» подписали форварда на замену 37-летнему игроку.

Поведение Роналду разочаровывает игроков и тренеров «МЮ». В клубе оценивают, стоит ли удерживать Криштиану