Тен Хаг изменил мнение о Роналду – тренер не против его ухода. Криштиану выражал недовольство на тренировках и возражал против высокого прессинга

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Эрик тен Хаг пересмотрел свое отношение к Криштиану Роналду.

Изначально новый тренер «Манчестер Юнайтед» хотел чтобы клуб сохранил форварда, несмотря на его желание уйти. Тен Хаг считал, что португалец по-прежнему остается бомбардиром мирового класса.

Однако после возвращения Роналду в расположение клуба тен Хагу было сложно интегрировать его в состав. 

The Athletic отмечает, что Криштиану часто обедал в одиночестве на базе, всплескивал руками на тренировках и пытался возражать против идеи высокого прессинга, который прививает тренер.

Теперь тен Хаг открыт к уходу Роналду, но только при одном условии. Тренер хочет, чтобы «Юнайтед» подписали форварда на замену 37-летнему игроку.

Поведение Роналду разочаровывает игроков и тренеров «МЮ». В клубе оценивают, стоит ли удерживать Криштиану

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