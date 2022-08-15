Поведение Роналду разочаровывает игроков и тренеров «МЮ». В клубе оценивают, стоит ли удерживать Криштиану

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Игрокам и тренерам «Манчестер Юнайтед» не нравится поведение Криштиану Роналду.

Как сообщает The Times, тренерский штаб Эрика тен Хага и игроки команды все больше разочаровываются в поведении португальца.

Некоторые руководители «МЮ» задаются вопросом, стоит ли удерживать Роналду, учитывая то, что он сам сообщил руководству о желании уйти.

Отмечается, что поведение форварда портит атмосферу на клубной базе. Один источник в клубе назвал Криштиану «ходячим плохим настроением».

Ранее стало известно, что манкунианцы могут рассмотреть вариант расторжения контракта с 37-летним игроком сборной Португалии, если тот не изменит отношение к делу. Однако в клубе опровергли эту информацию.

Почему Роналду никто не подписывает? Три пугающих графика

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные