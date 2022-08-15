Анри о Мбаппе: «Ему нечего доказывать. В «ПСЖ» всегда есть споры, проблемы»

заступился за .

обыграл «Монпелье» (5:2) в матче Лиги 1. В середине первого тайма Мбаппе не реализовал пенальти, в середине второго забил гол и был заменен на 86-й минуте.

«Это его место. Конечно, Килиану предстоит показывать свою лучшую игру, причем с самого начала. Но ему нечего доказывать.

Главный тренер должен найти способ уместить на поле и Месси, и , и Мбаппе, сделать так, чтобы они были счастливы.

В «ПСЖ» всегда есть споры, проблемы. Они выиграли со счетом 5:2, и мы говорим о Мбаппе. В прошлом сезоне так говорили о Неймаре.

Суть в том, что так будет всегда. Это «ПСЖ», – сказал бывший нападающий сборной Франции.

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