Роман Орещук: «Раньше были другие ценности – двор, Черенков, все хотели стать футболистами. А сейчас хотят ничего не делать и получать большие деньги»

высказался о выходе в 1/128 финала ФОНБЕТ Кубка России.

Команда из Медиалиги обыграла на стадии 1/256 финала (1:1, 8:7 по пенальти).

– Я был уверен, что профессиональный футбол должен брать вверх. «Амкал» надо поздравить с победой, молодцы.

Только время покажет, как это событие отразится на российском футболе. Сейчас это удар под дых профессиональному футболу.

– Почему «Амкал» настолько популярнее клубов Второй лиги и даже некоторых команд Премьер-Лиги?

– Это веяние времени. Сейчас поколение пепси, и все сидят в интернете, ютубе. Для молодых людей героями являются те, кто делает в ютубе программы.

Раньше ценности были другими: двор, . Все хотели стать футболистами, а сейчас хотят ничего не делать и получать большие деньги.

Многие могут пойти по примеру «Амкала», играть на любительском уровне и участвовать в Кубке России. Мне интересно, как руководители «Зоркого» теперь отнесутся к тому, что они проиграли любителям. Руководитель может психануть и сказать, что теперь переходим на любительский уровень. Оттуда тоже можно попасть в Кубок России.

Если говорить честно, то во Второй лиге должны играть только молодые ребята, а не тем, кому уже за 25 лет, – сказал бывший спортивный директор «Динамо».