Алаев о победе «Амкала» над «Зорким»: «Огненный контент для СМИ, яркое зрелище для болельщиков. Первый шаг навстречу новой аудитории»

Президент Мир РПЛ Александр Алаев поздравил «Амкал» с первой победой в профессиональном футболе.

Команда из Медиалиги вышла в 1/128 финала ФОНБЕТ Кубка России, обыграв из Второй лиги (1:1, 8:7 по пенальти).

«Матч с «Зорким» продемонстрировал, что взаимная интеграция медиафутбола и профессионального футбола возможна. Это яркое зрелище для болельщиков. Огненный контент для СМИ. Это на пользу российскому футболу и популяризует наш спорт №1. Первый шаг навстречу новой аудитории.

«Амкал» поздравляю с историческим достижением. Очень приятно, что любители футбола и СМИ обратили внимание на столь раннюю стадию старейшего Кубка России», – сказал Алаев.