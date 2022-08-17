Форвард «Зоркого» о матерной тираде в адрес игроков «Амкала»: «Просто эмоции. Ничего против блогеров не имею, поздравил ребят с победой»

Игрок «Зоркого» назвал эмоциями нецензурные слова в адрес игроков .

В матче 1/256 финала ФОНБЕТ Кубка России любительская команда обыграла из (1:1, 8:7 по пенальти).

Форвард Сергей Поповицкий, открывший счет в матче, оскорбил игроков «Амкала», причем его слова попали в эфир «Матч ТВ»: «Тьфу, *****. Приехали, *****, блогеры ******».

«Ничего против блогеров не имею. Просто эмоции. Поздравил ребят с победой. Наверное, они заслужили ее больше. Вряд ли мы думали, что дойдет до серии пенальти.

Выходили играть на победу. Мы не реализовали свои моменты в начале второго тайма. Футбол за это наказывает», – сказал Поповицкий.

Команда блогеров ➡️ сенсация в Кубке России. 4 года пути «Амкала» к успеху

Гол «Амкала» в Кубке России – просто красота. Посмотрите, если все еще смеетесь над медиафутболом