Первый гол «Амкала» в Кубке России забил воспитанник «Зенита» Гасилин

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Вторая лига Зоркий Алексей Гасилин Амкал медийный футбол Медиалига Футбол

«Амкал» забил первый гол в рамках ФОНБЕТ Кубка России. 

Клуб из Медиалиги играет с «Зорким» на стадии 1/256 финала (1:1, второй тайм).

«Амкал» пропустил на 23-й минуте, а затем сравнял счет на 58-й – это сделал воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин

В этом розыгрыше Кубка России примет участие еще один клуб из Медиалиги – 2Drots. Турнир в этом сезоне будет разыгран в новом формате – с использованием системы Double elimination.

«Амкал» и 2Drots сыграют в новом Кубке России – уже 16-17 августа. Как это будет?

Кубок России все-таки на «Матче». Новый турнир принесет 2,4 млрд рублей

Новый Кубок России. Как он работает и зачем нужен?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные