Терюшков сказал, что «Химки» решили уволить Юрана еще по окончании прошлого сезона: «Придет ли он в четвертый раз? Пути господни неисповедимы»

Роман Терюшков рассказал, когда «Химки» решили уволить .

«У нас исторически была договоренность с Сергеем Николаевичем на краткосрочное сотрудничество. Честно сказать, это было взаимное решение, идем дальше.

Это тяжелое решение, оно было принято еще по окончании прошлого сезона. Жизнь есть жизнь, мы расстались без обид, какие могут быть обиды?

Сергей Николаевич добросовестно отработал, все финансовые гарантии перед ним будут соблюдены, никаких проблем с этим нет.

Придет ли Юран в «Химки» в четвертый раз? Пути господни неисповедимы. Я очень ему благодарен. Два раза его приглашал. Два раза он очень добросовестно отрабатывал и добавился результата», – заявил член наблюдательного совета подмосковной команды.

Также депутат Госдумы подтвердил информацию о том, что команду может возглавить тренер сборной России Николай Писарев.

«У нас есть главный кандидат на пост главного тренера – это Николай Писарев. Сейчас его кандидатура рассматривается учредителями клуба, в ближайшие дни будет принято решение.

Если Николай Николаевич будет назначен, то он будет совмещать с работой в тренерском штабе сборной России», – сказал Терюшков.

Напомним, в прошлом сезоне Юран спас «Химки» от вылета из Премьер-лиги – в стыковых матчах.

Ранее сообщалось, что Юрана уволили из «Химок» из-за того, что он не выпустил сына инвестора Илью Садыгова в игре с «Ростовом». Клуб выплатит тренеру 35-40 млн рублей.

занимают 7‑е место в таблице Мир , в четырех турах команда набрала 7 очков.

🤯 «Химки» увольняют Юрана при 7 очках! Называют 2 причины: не выпускал сына инвестора или весенний скандал с «Крыльями»