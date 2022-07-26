Терюшков о задаче «Химок»: «Хотим закрепиться в десятке»

Роман Терюшков рассказал о задачах «Химок» в текущем сезоне.

«Ожидания такие, что наш клуб останется в элите российского футбола. В этом сезоне мы хотим закрепиться в десятке.

Мы стратегическую свою линию не поменяли: хотим опираться на доморощенных футболистов. Для этого мы выводили в том числе наше училище олимпийского резерва.

За последние семь лет порядка 40 ребят заключили профессиональные контракты. Но ребята не играют. Почему? Не выдерживают конкуренции с футболистами с иностранными паспортами», — сказал член наблюдательного совета подмосковного клуба в эфире телеканала «Россия 24».

После 2 туров занимают в таблице Мир 4-е место.