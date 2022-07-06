Терюшков о том, что Юран «собирает деньги с игроков»: «Говорил с «Химками» по этому поводу. Никто не подтвердил»

Теги Химки премьер-лига Россия Сергей Юран Дмитрий Селюк Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков ответил на обвинения в адрес главного тренера «Химок».

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что Юран якобы брал деньги с игроков для попадания в состав.

«Мы знаем о том, что ходили такие слухи относительно денежных средств, которые он собирает.

Я говорил по этому поводу с командой и в 2020 году, и сейчас. Никто этого не подтвердил. Здесь у меня есть контакт с ребятами.

У Селюка с Юраном, видимо, есть какие-то свои взаимоотношения, какая-то личная сложная история», – сказал член наблюдательного совета подмосковного клуба.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные