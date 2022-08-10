«Химки» опровергли, что Юран уволен за попытку организации договорного матча. Но подавать в суд на автора инсайда не будут

«Химки» опровергли, что уволили за попытку организации договорного матча.

Вчера инсайдер Иван Карпов сообщил, что причиной увольнения Юрана с поста тренера «Химок» стала попытка организации договорного матча. Карпов написал, что Юран предложил «Ростову» сдать игру 29-го тура в обмен на шесть очков в новом сезоне.

Южане, как пишет Карпов, отказались и победили со счетом 2:1.

«Я всегда радуюсь таким сплетням и небылицам (смеется). Это, конечно же, глупость. еще и отказался от предложения Юрана? Благородно отказались. Как вообще может главный тренер о чем-то договариваться?

Зная Юрана, он бы сам башку отвернул тому, кто пытался бы о чем-то договориться с соперником», – заявил депутат Госдумы Роман Терюшков.

Однако подавать на Карпова в суд «Химки» не собираются.

«Мы не рассматриваем возможность подачи в суд на Ивана Карпова. Если бы это было большое и серьезное издание, а тут телеграм-канал. Не хотим обращать внимания на это», – сказал Терюшков.

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