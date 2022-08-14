Клейменов о Дзюбе в «Спартаке»: «Не знаю. Атака команды выглядит мощно, Соболев шикарен»

оценил шансы возвращения в «Спартак» .

Воспитанник красно-белых находится в статусе свободного агента после ухода из «Зенита» по завершении прошлого сезона.

«Нужен ли [Артем] Дзюба в команде? Не знаю. Вы же видите, что [Александр] Соболев выглядит шикарно, плюс есть [Шамар] Николсон. Атака у «Спартака» выглядит мощно.

По защитникам могут быть вопросы, играет [Руслан] Литвинов, который скорее опорник. Покупать сейчас невероятно сложно, рынок тяжелейший.

Другие покупают? «Спартак» не хочет брать абы кого. То, что «Зенит» перебивает деньгами, у всех свои возможности.

Делали бы мы так? Знаете, как говорят, если бы у бабушки… Надо исходить из реальной ситуации.

Сейчас команда выглядит симпатично. Но не нужно допускать шапкозакидательских настроений, нужно выходить и настраиваться на каждый матч», – сказал член совета директоров .