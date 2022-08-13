«Дзюба не хочет играть в России и ищет варианты за рубежом». Генич о форварде

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Константин Генич опроверг информацию о возможном переходе Артема Дзюбы в «Краснодар».

«Мне эту информацию не подтвердили. Сказали, что в России он играть не хочет. Он ищет варианты за рубежом и будет ждать варианты до талого. Если не найдет ничего в Европе, придется искать пожарный вариант и останется в России. Может быть, арабская страна, почему нет.

На финише карьере он хочет попробовать, что такое — играть за границей. Мне кажется, он уже устал от давления, которое на него оказывают здесь. Может быть, это будет Ближний Восток или Турция. Но если он не понизит условия, то сложно будет договориться», — сказал комментатор.

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