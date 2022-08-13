Экс-арбитр Федотов: «Гол ЦСКА «Зениту» отменен верно. Мяч бы засчитали, если бы помощник не поднял флаг»

Бывший арбитр прокомментировал отмененный гол ЦСКА в матче с «Зенитом» (1:2).

На 80-й минуте матча 5-го тура Мир полузащитник армейцев забил второй гол своей команды.

Однако бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном после консультации с ВАР усмотрела офсайд по ходу развития атаки и отменила взятие ворот. Спустя 5 минут после эпизода забил уже , сделав счет 2:1.

«Гол ЦСКА в ворота «Зенита» отменен верно – здорово разобрался помощник. Но если бы он не поднял флаг, то гол в ворота «Зенита» бы засчитали – для ВАР это не очевидная ошибка, они бы ее не исправили, а чертить линии им нечем», – сказал Игорь Федотов.