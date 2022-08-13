Экс-арбитр Хусаинов считает, что гол ЦСКА «Зениту» нужно было засчитывать: «Решение было принято из-за цвета футболки, а не по футбольным правилам»

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Сергей Хусаинов считает, что судьи должны были засчитывать гол ЦСКА в ворота «Зенита». 

На 80-й минуте матча 5-го тура Мир РПЛ полузащитник армейцев Никита Ермаков забил второй гол своей команды. Однако бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном после консультации с ВАР усмотрела офсайд по ходу развития атаки и отменила взятие ворот. Спустя 5 минут после эпизода забил уже «Зенит», сделав счет 2:1.

«Я даже не могу назвать эту ситуацию спорной. Мне кажется, что это был чистый игровой эпизод. Гол нужно было засчитывать. Решение было принято из-за цвета футболки, а не по футбольным правилам. Такие эпизоды должны оцениваться в пользу атаки.

Люди зачем приходят на футбольные матчи? Правильно! Чтобы смотреть как голы забиваются, а не отменяются», – сказал бывший арбитр. 

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