Экс-арбитр Хусаинов считает, что гол ЦСКА «Зениту» нужно было засчитывать: «Решение было принято из-за цвета футболки, а не по футбольным правилам»

считает, что судьи должны были засчитывать гол в ворота «Зенита».

На 80-й минуте матча 5-го тура Мир полузащитник армейцев забил второй гол своей команды. Однако бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном после консультации с ВАР усмотрела офсайд по ходу развития атаки и отменила взятие ворот. Спустя 5 минут после эпизода забил уже , сделав счет 2:1.

«Я даже не могу назвать эту ситуацию спорной. Мне кажется, что это был чистый игровой эпизод. Гол нужно было засчитывать. Решение было принято из-за цвета футболки, а не по футбольным правилам. Такие эпизоды должны оцениваться в пользу атаки.

Люди зачем приходят на футбольные матчи? Правильно! Чтобы смотреть как голы забиваются, а не отменяются», – сказал бывший арбитр.