«МЮ» отказывается выплачивать де Йонгу отложенные деньги, которые должна ему «Барса»

не готов удовлетворить финансовые требования Френки де Йонга.

Английский клуб согласовал трансфер 25-летнего полузащитника с «Барселоной», но сразу по нескольким причинам не может убедить самого игрока согласиться на переход.

Одна из них – отказ «МЮ» покрыть отложенные выплаты, которые игрок должен получить от «Барсы».

Заплата де Йонга в этом сезоне составит примерно 22 миллиона евро в год. Каталонский клуб требует, чтобы Френки снизил ее на 50% или ушел в другую команду.

При этом окружение футболиста не понимает, почему «Барса» просит Френки снизить зарплату и одновременно покупает новичков на 150 млн евро.