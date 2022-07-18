Тренировку «ПСЖ» в Японии на стадионе «Титибуномия» посетило более 10 тысяч зрителей. Месси дал автограф выбежавшему в футболке сборной Аргентины мальчику

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Приезд «ПСЖ» в Японию вызвал большой ажиотаж у местных болельщиков.

Первую тренировку парижан в Токио на регбийном стадионе «Титибуномия» посетило более 10 тысяч зрителей, сообщает L’Equipe.

Как минимум четыре человека пытались выбежать на поле во время занятия. Одному из них это удалось – мальчик в футболке сборной Аргентины смог добраться до форварда Лионеля Месси и получить автограф на своей футболке.

Мальчика вывел сотрудник службы безопасности, которого тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье попросил быть аккуратнее с ребенком.

Наибольший интерес публики вызвало появление Месси, Неймара, Килиана Мбаппе, Серхио Рамоса и Марко Верратти.

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