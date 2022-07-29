Во Франции запретили приносить пластиковые бутылки на матчи, чтобы фанаты не бросали их в футболистов и на поле

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Во Франции запретили проносить пластиковые бутылки на стадионы. 

Запрет коснется матчей Лиги 1 и Лиги 2 начиная с сезона-2022/23. Такое решение приняла Профессиональная футбольная лига (LFP). Напитки, продаваемые на французских стадионах, должны будут наливаться в «многоразовые или картонные емкости». 

В течение предыдущего сезона разрешалось использовать пластиковые бутылки объемом до 0,5 литра при условии, что крышка была предварительно откручена.

LFP пошла на эту меру, чтобы свести к минимуму количество предметов, бросаемых фанатами в игроков или на поле.

В ноябре прошлого года полузащитнику «Марселя» Димитри Пайету попала в голову бутылка, брошенная с трибун на 2-й минуте матча против «Лиона». Игра была прервана и завершена в другой день. Фанат, бросивший бутылку в игрока, был приговорен к 6 месяцам тюремного срока условно. 

 

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